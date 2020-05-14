فرغلي: الخلاف بين تنظيمي القاعدة وداعش في ليبيا بدأ بعد وصول هشام عشماوي إلى درنة

ليبيا – كشف ماهر فرغلي الخبير بشؤون الجماعات الإرهابية أن تنظيم داعش الإرهابي وضع هشام عشماوي على قائمة الاغتيالات بعد انتقاله إلى ليبيا ووصوله إلى مدينة درنة.

فرغلي قال في تصريحات لبرنامج “كل يوم” على قناة “إكسترا نيوز” إن هشام عشماوي انضم إلى تنظيم القاعدة في ليبيا والقاعدة وداعش تقاتلا هناك بعد وصوله.

وأضاف :” تنظيم داعش وضع عشماوي على قائمة الاغتيالات وأعلنوا ذلك في ليبيا، هناك اختلاف بسيط بين داعش والقاعدة لكن المنهج الذي يتبعانه واحد وهو هدم الدولة”.

كما أوضح أن محمد البلتاجي عضو جماعة الإخوان الإرهابية كان قريبا من مفتي أنصار بيت المقدس عمر سرور”.

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