الخارجية الإيطالية.. انسجام تام بين روما والجزائر حيال أزمة ليبيا

قالت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية، مارينا سيريني بعد مكالمة هاتفية يوم أمس الأربعاء مع وكيل وزارة الخارجية الجزائرية، رشيد بلادهان، أن هناك “انسجام وجهات النظر” بين روما والجزائر بشأن تجاوز الأزمة الليبية، وشددت المسؤولة الايطالية، خلال المحادثة الهاتفية، على التزام بلادها القوي في “جهود وقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي بقيادة الأمم المتحدة ، في إطار ما تم اقراره خلال مؤتمر برلين في يناير الماضي”، فضلا عن “ضرورة المضي في أقرب وقت ممكن بتعيين الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا”
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جريدة الايام الليبية
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