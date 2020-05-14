باشاغا: إنتشار الفوضى والسلاح ساهما في تقويض عمل داخلية الوفاق وإنتشار الفساد المالي داخلها

ليبيا – شدد عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا على ضرورة فرض الوزارة لهيبتها من خلال منتسبيها في كافة المصالح والأجهزة والإدارات والأقسام التابعة لها.

باشاغا قال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء بفندق المهاري بطرابلس مع عدد من مندوبي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية والعربية والعالمية ومندوبي عدد من مؤسسات المجتمع المدني بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة إن بناء رجال الأمن والشرطة يستلزم تدريباً متطوراً وفق الأنظمة والقوانين الأمنية المعمول بها في كافة وزارات الداخلية في العالم.

وأكد على أن الوزارة كانت تعاني ضعفاً كبيراً منذ عام 2011 إلى الفترة الماضية الأمر الذي تحتم على مسؤوليها وضع خطة أمنية محكمة للرقي بكل رجال الأمن والشرطة في كافة المجالات.

وأضاف أن إنتشار الفوضى والسلاح ساهما في تقويض عمل وزارة الداخلية الامر الذي ساهم في إنتشار الفساد المالي داخلها.

وقال من الضروري توفير الامن للمواطن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في كافة ربوع الوطن لأن الأمن لا يتجزأ من خلال التركيز على مديريات الأمن ودعم مراكز الشرطة والنجدة.

كما تطرق إلى تطوير وزارة الداخلية من حيث تطوير المنظومات الإلكترونية والمعلوماتية التابعة لها وإصدار الجوازات الإلكترونية والبطاقات الشخصية واللوحات المعنية المتطورة وإطلاق الوزارة خدمة برنامج الداخلية موبايلي.

ونّوه إلى ضرورة تطوير أرشيف الوزارة بالتعاون مع الشركات العالمية المختصة في هذا المجال خاصةً وإن هناك حوالي 255 ألف منتسب لوزارة الداخلية عقب التقليص الذي حدث لموظفيها مؤخراً.

كما طالب بضرورة الاهتمام بهيئة السلامة الوطنية وتوفير كافة الإمكانيات لها خاصة في ظل الوضع الراهن الي تعيشه المدن الليبية عامة والعاصمة طرابلس خاصة بتعرضها للقصف المتكرر من قبل من وصفهم بـ”ميليشيات ومرتزقة حفتر” (القوات المسلحة الليبية) على حد زعمه.

وزعم بأن هناك توازن عسكري على تخوم العاصمة طرابلس بين مسلحي الوفاق والقوات المسلحة الليبية ، مدعياً بأن من وصفهم بـ” مرتزقة الفاغنر ” دخلت بقوة وشراسة دعماً له وقتلت الامنين وروعتهم حسب قوله.

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