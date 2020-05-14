طقس ليبيا: الارصاد توضح الحالة الجوية لثلاثة ايام حتى السبت.. موجة الحر مستمرة

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي ان تستمر موجة الحر تأثيرها على اغلب مناطق ليبيا خاصة مناطق الشمال الغربي ومن المتوقع أن تنخفض يوم الغد على المناطق الممتدة من رأس أجدير إلى طرابلس وتراجع للارتفاع يوم السبت.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز فإن موجة حر لا تزال تؤثر على اغلب مناطق ليبيا خلال ثلاثة الايام نتيجة منخفض جوي حراري صحراوي.

ووفقاً للنشرة فإن المنخفض الجوي يعمل على ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تسجل درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي ما بين ( 41 -46 )مْ وعلى باقي المناطق مابين ( 38 -44 )مْ ومن المتوقع ان تنخفض يوم الغد على المناطق الممتدة من رأس اجدير الى طرابلس حيت تتراوح مابين( 31 -35 )مْ وترجع للإرتفاع يوم السبت.

تحذير بحري

وحذر المركز في نشرته الجوية من ريح شلوق نشط الى قوي على الساحل الممتد من طرابلس إلي مصرته سرعته مابين (25-30) عقدة.

وفيما يلي النشرة الجوية لليوم الخميس الموافق 2020/05/14 م ولثلاثة أيام والصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية:

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي