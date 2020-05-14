الشاطر: أضرار حروب حفتر على بنغازي ودرنة والغرب تقدر بأكثر من 300 مليار دينار

ليبيا – زعم عضو مجلس الدولة الإستشاري عبدالرحمن الشاطر أن أضرار ما وصفها بـ”حروب حفتر” على مدن بنغازي ودرنة والجنوب والمنطقة الغربية تقدر بأكثر من 300 مليار دينار دون أن يشير بأن المعارك كانت ضد جماعات إرهابية من تنظيمي القاعدة وداعش في تلك المنطاق والميليشيات المسلحة المدعومة بمقاتلين إرهابيين بالمنطقة الغربية.

الشاطر تسائل في تغريدة له عبر صفحته الشخصيى على موقع التواصل الإجتماع”تويتر” عن من سيتحمل هذه التكلفة الباهظة فضلاً عن جبر أضرار المواطنين.

وأرعب في ختام تغريدته عن تخوفه من أن تتحمل هذه التكلفة خزانة الدولة وتكون مكافأة سخية لمن وصفهم بـ”المعتدين” (القوات المسلحة الليبية).

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