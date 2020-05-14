برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدم معدات لجمع القمامة إلى بلديات طرابلس الكبرى

سلم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي معدات لجمع القمامة إلى بلديات طرابلس الكبرى، وتضم تاجوراء وعين زارة وأبوسليم وسوق الجمعة وطرابلس المركز.

وقال البرنامج أن نحو مليون و750 ألف من قاطني تلك المناطق سيتمتعون بخدمات نظافة أفضل، مشيرا إلى تردي الأوضاع في ملف جمع القمامة يزيد من خطر فيروس كورونا المستجد، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وتضمنت المعدات المقدمة 20 نصف مقطورة لجمع القمامة سعتها 50 متر مكعب، إضافة إلى خمسة رؤوس جرارة، إذ ستساعد تلك الآليات المدينة في الحفاظ على البيئة.

إخفاق بعض البلديات في ملف القمامة

ويمثل تراكم القمامة مشكلة كبيرة في عدة بلديات، إذ قالت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق في تقرير صدر خلال مارس الماضي، إن عددا من البلديات «أخفقت في إداة الخدمة المطلوبة لتسيير ملف النظافة» ولم تلتزم «بتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها»، مشيرا إلى ما حدث مؤخرا «ببلدية حي الأندلس» في طرابلس التي قالت إن تدني الخدمة «وصل بها إلى مستويات غير مسبوق».

ودعت الوزارة جميع الشركات العامة والبلديات «المخولة بالصرف على بند دعم النظافة العامة» إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة حسب الشريعات النافذة ودعم أي تعاون مع الجهات ذات العلاقة لاسيما الشراكات مع القطاع الخاص في سبيل إنهاء أزمة تفاقم ظاهرة تكدس القمامة.

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