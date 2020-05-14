لويجي دي مايو…نقيم  مشاركة 500 جندي بعملية إيريني لمراقبة حظر السلاح على ليبيا

أعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم الاربعاء أن حكومة بلاده تقيم مشاركة 500 جندي ايطالي في عملية ايريني الاوروبية لمراقبة تطبيق حظر تدفق الاسلحة المفروض من الامم المتحدة على ليبيا.

وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية، في افادة حول عملية (ايريني) أمام برلمان بلاده، “حاليا نعمل على تقييم مشاركة وحدة قوامها نحو 500 عنصر مع قطعة بحرية وثلاث طائرات”. وأشار الى أن المسألة “ستخضع بالطبع للتصويت في غرفتي البرلمان”.

وكان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد أكد الثلاثاء أن عملية ايريني، التي انطلقت مؤخرا، لا تستهدف أي طرف ليبي بعينه على حساب الاخر، معلنا أنه تحدث قبل أيام مع المسؤولين الليبيين لـ”إفهامهم” بأن ايريني “لا تستهدف أي طرف”

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