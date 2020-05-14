أسبوع دون أي إصابة جديدة بـ”كورونا” في ليبيا

تقرير

يعيش الليبيون تفاؤلا يشوبه الحذر بعد مرور أسبوع دون أن تسجل أي حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، في الوقت الذي تستمر فيه السلطات بفرض حظر التجول الجزئي في معظم المدن الليبية.

ودعا هذا الأمر الليبيين للتفاؤل رغم الظروف القاسية التي تمر بها البلاد، وما زاد تفاؤلهم ارتفاع حالات الشفاء من الفايروس إلى 28 حالة.

وأعلن المركز الوطني أمس الأربعاء أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، تسلم 130 عينة للكشف عن فيروس كورونا، مضيفا أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج فحص جميع العينات سالبة.

كما أوضح المركز أن عدد العينات التي أجريت الفحوصات عليها بلغ 3135 عينة، موضحا أن إجمالي الإصابات ظل عند 64 حالة، بينها 33 نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين 28، والوفيات 3 حالات.

ورغم هذا التفاؤل سواء في غرب البلاد، أو في الشرق- والذي مر عليه أكثر من شهر دون تسجيل أي إصابة- إلا أن السلطات ما تزال تفرض ساعات لحظر التجول وتقفل كل أماكن التجمعات بكل أشكالها التجارية والترفيهية وحتى الدينية، كما أن المعابر الحدودية والمنافذ الجوية هي الأخرى مقفلة، وفيما يقترب شيئا فشيئا العيد ينتظر الليبيون ما إذا كان الحظر سيرفع وتنتهي هذه الأزمة أم أن لفيروس كورونا رأي آخر.

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