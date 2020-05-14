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إيطاليا تقيِّم حجم مشاركتها في “إيريني”

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن بلاده تقيم حاليا المشاركة في عملية إيريني بـ500 جندي مع قطعة بحرية واحدة و3 طائرات.

وأوضح الوزير الإيطالي أن هذه العملية ستخضع للتصويت بغرفتي البرلمان لمعرفة ما إذا كان يمكن المشاركة أو “لا”.

ومع إعلان بدء العملية الأوروبية بدأت بعض الخلافات تطفو على السطح إضافة لإصرار حكومة الوفاق على رفض العملية، فيما يبدو أن المنعرجات بدأت تأخذ منحاها أمام عملية إيريني الأوروبية لفرض حظر وصول الأسلحة إلى ليبيا.

وبعد أن أعلنت مصادر أوروبية عن انطلاق العملية التي تم الإعداد لها منذ فترة فعليا هذا الأسبوع بمشاركة فرقاطة فرنسية وطائرة دورية بحرية من لوكسمبورغ، وسفينتين من إيطاليا واليونان، إضافة إلى 300 جندي من ألمانيا، سرعان ما ظهر صراع إيطالي يوناني على مركز قيادة العملية، أعقبه إعلان مالطا انسحابها رسميا من العملية احتجاجا على طلب لها بفتح موانئها للمهاجرين.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أطلق عملية إيريني للمساهمة في تطبيق حظر تدفق الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا، لكن العملية لم تفعل بالكامل بسبب الاعتراضات، وفق ما أعلنه الممثل السامي للأمن والسياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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