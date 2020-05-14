اوغلو: تركيا عازمة على إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا ولن تتنازل عن موقفها الداعم للوفاق

ليبيا – إعتبر السياسي التركي المقرب من حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم أن دول البيان الخماسي الذي دان التدخل التركي في ليبيا ودعمها للإرهاب جاء من دول وصفها بـ” الإستعمارية” أو تريد إجهاض ما وصفه بـ”التجربة الشعبية الديمقراطية للشعب الليبي” واستبداله بالحقب الديكتاتورية حسب زعمه.

اوغلو رأى خلال مداخلة عبر برنامج “حوارات رمضانية” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد أبرز ما جاء فيه أن ما وصفها بـ” الإتهامات ” في البيان الخماسي توضح مدى ما وصفه بـ”العجز” الذي يعانيه “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ومدى الضعف والألم لدخول تركيا من خلال تحالفات وصفها بـ”الشرعية” مع حكومة الوفاق حسب زعمه.

وقال :”البيان تحدث أن هناك اسلحة تأتي من تركيا وينسون أو يتناسون أن لتركيا الحق الكامل حسب الإتفاقية الأمنية الموقعه مجبرة على حماية حدودها وشعبها وارضها ، الحكومة التركية عازمة على إنشاء قاعدة عسكرية تركية في ليبيا إذا ما اضطر الأمر سيكون هناك دعم مطلق ومفاجأت من العيار الثقيل”.

وإستطرد حديثه :” المسؤولية السياسية الدولية والعلاقات الثنائية بين الدولتين يتوجب على كلا الطرفين تركيا وحكومة الوفاق أن تكون هناك دعم حقيقي للموقف الدولي والدفاع عن الإتفاقيات المشتركة، تركيا لها ثقل إستراتيجي ووزن سياسي اقليمي وعالمي لا يستهان به لا ننسى أن تركيا عضو في الناتو وهي إن كان عامل بعيد عن السياسية ولكنه مؤثر قوي هي اقوى جيش في اوروبا وثاني اقوى جيش في الناتو وقامت ودخلت لليبيا من باب الاتفاقيات الرسمية المصادق عليها من الامم المتحدة”.

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