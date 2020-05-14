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«الباروني»: نعيش أجواء «غزوة بدر» وعلى ثوار 17 فبراير استلام السلطة بعد النصر

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال إلياس الباروني، الذي اعتادت قنوات الإخوان تقديمه مرّة على أنه أستاذ في القانون الدولي ومرّات أخرى على أنه أستاذ العلاقات الدولية، إنه التقى أمس الأربعاء  بمجموعة من المدنيين والعسكريين على الجبهات وتناول معهم طعام الإفطار، واصفًا الأجواء هناك بـ «غزوة بدر الكبرى»، على حد زعمه.

وأضاف «الباروني»، في تدوينة له عبر حسابه  الشخصي على فيسبوك، أن “ما نعيشه اليوم من غزو دول الإرهاب من العرب والعجم على شعبنا الليبي الذي أعطوا رسالة واضحة لا رجعة فيها بأن ليبيا سوف تبقى لنا بإذن الله رغم كيد الكائدين ومكر الماكرين”، بحسب قوله 

وتابع؛ “ونحن على مائدة الإفطار قالوا وبالحرف الواحد نحن عازمين على تحرير كامل التراب الليبي، وقد انطلقنا لبسط السيطرة على كامل التراب الليبي، وهنا في هذا المقام الرفيع أفسحوا لي المجال بتوجيه كلمة للثوار المرابطين في الثغور وللساسة”.

وقال «الباروني»، في نص كلمته: ” اليوم ليبيا ترسل رسائل إلى العالم، سواء كانت القوى الداخلية والخارجية الإقليمية، أن ثوار ليبيا سيقدمون درسًا لا مثيل له وهو تكوين الدولة المدنية والديمقراطية، تلك الدولة التي حاولت أن تتعايش معها التعايش السلمي”

وأشار إلى أن الرسالة الثانية ” يجب على الثوار في الجبهات من الناحية العسكرية أن يكونوا يد واحدة، الآن عندهم عدو واحد وهو حفتر والدول الداعمة له، لذا يجب أن نكون يدًا واحدة ونتكاتف وننهي إذا كان هناك خلافات وصراعات، فلابد أن نوحد جهودنا في اتجاه ضرب العدو”.

موضحًا أن الرسالة الثالثة سياسية؛ قائلًا: “عمركم سمعتم شخصًا قام بانقلاب وسلم السلطة”، مردفًا ” للأسف ثوار 17 فبراير 2011 سلموا السلطة لأشخاص قدموا الدولة الليبية لدول محور الشر الذين تحالفوا دول روسيا الملحدة وفرنسا الصليبية، فكل هذه الدول تآمرت على ثورة فبراير، لأن الثوار الأشراف سواء كانوا من المدنيين والعسكريين والسياسيين سلموا يدهم ليد هؤلاء، فبالتالي يجب علينا بعد تحقيق النصر، أن تكونوا أنتم يا ثوار 17 فبراير في السلطة”.

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الباروني ثوار 17 فبراير ا غزوة بدر

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • وين هؤلاء الثوار ياصرصار من خوان فبراير لم نرى سوى ثوار الجيش السورى الحر يبحثون عن بشار وهم اكثر عددا من خوان فبراير ولانك ابوجهل فان غزوة بدر كانت يوم 17 رمضان وهزم فيها جنود اخوانك بقيادة ابوجهل واحتفل الجيش الوطنى يومها بقصف معتيقة ولانك اكثر غباء ولا تدرى ان السراج مغتصب للسلطة دون اى شرعية دستورية فمجلس نواب الشعب رفض حكومته مرتين وتجاوز اصلا صلاحياته حيث القرار بالتوافق وليس منفردا وانتهت صلاحيته بينما نجد ثائر حقيقى بطل من ابطال حرب العاشر من رمضان ضد اخوانك اليهود وهو المشير خليفة حفتر الخاصل على اعلى وسام عسكرى مصرى نجمة سيناء ويحترم الشرعية الدستورية حيث نال ثقة نواب الشعب كقائد للجيش الوطنى تحت قيادة القائد الاعلى للجيش الوطنى اعلى سلطة منتخبة من الشعب حاليا رئيس مجلس النواب المعترف به شعبيا ودوليا فمن انتم انتم عبيد للمحتل التركى وانتم كلاب حقيرة جلبتم مرتزقة فارة من اسد سوريا من هزيمة ساحقة تركوا اهلهم فى خيام يتسولون على الحدود التركية فالمتغطى باردوغان عريان عيش الخرفان فى اوهام واخرتكم السجون مثل مرشدكم العام الخوان فى مصر والحقير البشير فى السودان

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  • مش عيب تتعاطي مهلوسات في شهر رمضان المبارك شنو هذه الهلويسات هل انت صاحي لنفسك وتستطيع الوقوف علي رجل واحده او ان المهلوسات أفقدتك القدره علي التوازن شنو حالك وأخبرنا غدا لان اليوم وضعك الصحي لا يسمح حراره مرتفعه وتخيلات وهلوسات

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