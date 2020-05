أكد الأمين العام المساعد، رئيس وفد الأمانة العامة لجامعة

الدول العربية حسام زكي، على ضرورة التوصل الي وقف إطلاق النار في

ليبيا.

وطالب زكي في الاجتماع الثالث للجنة المتابعة الدولية بشأن

ليبيا على مستوى كبار المسؤولين المنبثقة عن مؤتمر برلين الدولي، بالعمل بجدية من اجل

دعم الشروع في حوار سياسي ليبي- ليبي، وعمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

تجدر الإشارة الي ان الجامعة العربية هي التي سيكون منوطاً

بها تنظيم الاجتماع المقبل لكبار المسؤولين الشهر القادم.

The post الجامعة العربية تؤكد ضرورة التوصل لاتفاق بوقف النار في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24