أخطاء فادحة في بيانات الرئاسي حول عودة الدراسة.. أبرزها «التاريخ»

نشرت وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق، بيانا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن رد اللجنة العلمية الاستشارية بالموافقة على خطة الوزارة للعودة التدريجية للمدارس.

وتفاجئ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بأن المنشور الذي يحمل شعار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والموجه إلى وكيل وزارة التعليم، جاء بالإشارة إلى خطاب صادر ومؤرخ في تاريخ 20/ 5/ 2020، -وهو التاريخ الذي لم يأت بعد، أي أن الخطاب الذي تم الموافقة عليه لم يصدر بالأساس-.

وعلق النشطاء على البيان المتداول- والذي أثار موجة من الغضب بين أولياء الأمور- بأن البيان الموجه بخصوص مقترح للعودة التدريجية لطلبة الشهادات، هو منشور غير مدروس وبه أخطاء فادحة، مع الإشارة إلى أن رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا لم يقم بالتوقيع على المنشور بل تم التوقيع عنه.