اليوم.. دي مايو في إحاطة أمام البرلمان الإيطالي حول ليبيا

يتعزم وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الخميس، تقديم إحاطته أمام لجان الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي حول الوضع في ليبيا.

وبحسب ما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية، فأنه ومن المقرر أن يقدم دي مايو تقريراً عن آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تتواصل المعارك على الرغم من الأزمة العالمية جراء فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن دي مايو، قال في وقت سابق إن إيطاليا تعمل على تقييم تفويض مسبق من البرلمان يتعلق بمشاركة 500 فرد ووحدة بحرية وثلاث مركبات جوية في بعثة الاتحاد الأوروبي “إيريني” قبالة سواحل ليبيا.