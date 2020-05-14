باشاغا يبحث ملف الهجرة مع وفد إيطالي

بحث وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، مع رئيس وأعضاء مكتب المجلس الرئاسي الإيطالي ملف الهجرة غير القانونية بحضور عدد من المسؤولين الأمنيين.

و أكد باشاغا خلال الاجتماع ضرورة الاهتمام بملف الهجرة غير القانونية ، باعتباره من الملفات المهمة التي تواجه البلاد، خصوصا في الظروف الحالية.

وأشار باشاغا إلى الاتفاقات المبرمة بين البلدين بخصوص مكافحة الهجرة والحد منها باعتبارها ظاهرة ومشكلة تهدد الأمن القومي للدول المتضررة منها.

من جهته أكد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، العميد المبروك عبدالحفيظ، أن مراكز إيواء المهاجرين تحتاج إلى دعم مادي ولوجستي، مع ضرورة أن تكون هذه المراكز خارج مخططات المدن السكنية.

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