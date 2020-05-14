بيان الدول الخمس يعطي تركيا إشارة إنذار “قوية”

بات الضغط الدولي على تركيا في تزايد بسبب تدخلها في الصراع الليبي وانتهاك القوانين الدولية تجاه قبرص واليونان.

وأبدت خمس دول على لسان وزراء خارجيتها وهي اليونان وقبرص ومصر والإمارات وفرنسا، موقفا سياسيا موحدا وشديد اللهجة تجاه تركيا بضرورة أن ترفع أنقرة يدها عن ليبيا وأن تحترم حظر السلاح المفروض دوليا إضافة لاعتبار مذكرتي التفاهم الأمنية والبحرية غير قانونيتين.

وتمت صياغته الموقف بعد مشاورات مسبقة في بيان مشترك نددت من خلاله الدول الخمس بالتحركات التركية في المنطقة الاقتصادية لقبرص ومياهها الإقليمية معتبرة هذه الخطوة غير قانونية وانتهاكا صريحا للقانون الدولي من خلال محاولة تركيا للمرة السادسة في أقل من عام إجراء تنقيب داخل المنطقة البحرية لقبرص بطريقة غير شرعية.

ودان بيان الوزراء انتهاك أنقرة للمجال الجوي اليوناني والتحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية واستغلال المدنيين لدفعهم نحو الحدود اليونانية بطريقة غير قانونية.

كما لم تغفل الدول الخمس في بيانها مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين تركيا وحكومة الوفاق معتبرة أنهما تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا وتقوضان الاستقرار الاقليمي.

وأشار البيان إلى أن مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط تعد انتهاكا للحقوق السيادية لدولة ثالثة ولا تتفق مع قانون البحار.

وندد الوزراء بتدخل تركيا عسكريا في ليبيا مطالبينها باحترام حظر السلاح ووقف إرسال المقاتلين السوريين معربين عن أسفهم من تصاعد القتال فيها، كما طالبوا الأطراف الليبية الالتزام بالهدنة خلال شهر رمضان مؤكدين التزامهم بالعمل على الحل السياسي لأزمة البلاد وحرصهم على استئناف المسارات الثلاث المنبثقة عن اجتماع برلين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية