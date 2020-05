الأرصاد : موجة حر على أغلب مناطق ليبيا لمدة ثلاثة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الخميس، أن أغلب مناطق البلاد ستشهد موجة حر لمدة ثلاثة أيام، نتيجة منخفض جوي حراري صحراوي يعمل على ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تسجيل درجات الحرارة بين 41 و46 درجة مئوية على مناطق الشمال الغربي، وبين 38 و44 درجة مئوية على باقي المناطق، ومن المتوقع أن تنخفض غدا على المناطق الممتدة من رأس اجدير إلى طرابلس، إذ تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية، وتعاود الارتفاع يوم السبت المقبل.

وقال المرصد أن السماء ستكون صافية على مناطق رأس اجدير حتى سرت و سهل الجفارة و الجبل الغربي، وستظهر بها سحب قليلة، و ستكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 41 و46 درجة مئوية.

كما ستكون السماء صافية على مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد و الواحات و مراده ، والرياح شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و43 درجة مئوية، وتسجل 32 درجة مئوية على طبرق.

أما على مناطق الجفرة و سبها و غات و غدامس و الحمادة، ستكون والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و45 درجة مئوية، ومناطق الكفرة و السرير و تازربو، ستكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و41 درجة مئوية.

