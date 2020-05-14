اندلاع النيران في غابة النصر أمام عمارات باب بن غشير

أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، باندلاع النيران في غابات النصر امام عمارات باب بن غشير بالعاصمة طرابلس .

وفجر اليوم، أعلن الناطق باسم مركز الطب الميداني مالك مرسي، ارتفاع عدد الإصابات جراء سقوط قذائف على الأحياء المجاورة لمستشفى شارع الزاوية إلى 14 حالة .

كما أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، فجر اليوم، إصابة 3 أشخاص، نتيجة سقوط قذائف على منطقة طريق السور بجوار جامع الهوني في العاصمة طرابلس.

وأضاف الناطق باسم جهاز الإسعاف أن القذائف لم تسفر عن وقوع قتلى حتى الآن، مشيرًا إلى أن سيارات الإسعاف متواجدة في المكان.

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