انقطاع الكهرباء لأيام في منطقة “الهبلية” بباطن الجبل

يشكو أهالي منطقة الهبلية الواقعة ما بين الجميل وبدر من انقطاع التيار الكهربائي منذ عدة أيام.

ويؤثر انقطاع الكهرباء سلباً على أرزاق المواطنين الذين يعتمدون على تربية المواشي التي قد تنفق منهم حال لم يتمكنوا من سقايتها حيث يعتمد بعضهم على المياة الجوفية التي تستخرجها المضخات الغاطسة لسقاية الماشية واستخدامات المياه المنزلية.

ويصعّب الانقطاع المتواصل حياة المواطنين في هذه القرية الصغيرة ويجعل من تأمين حاجاتهم أمراً في غاية التعقيد ما يستلزم تدخلاً سريعاً ومعالجة حازمة من المسؤولين .

ومع كل يوم يمر تزداد الصعوبات في ملف الكهرباء الذي شكّل منذ سنوات طويلة حملاً ثقيلاً على الحكومات المتعاقبة في ليبيا خصوصاً ما بعد عام 2011، فقد ظل هذا الملف أزمة لحكومات “الكيب وزيدان والثني والسراج”، فلا يكاد يمر موسم وبالأخص موسما الصيف والشتاء إلا وتبرز أزمة الكهرباء، ذلك أن التيار الكهربائي ينقطع عن المواطنين بالأيام، وليس فقط بالساعات، حتى صارت العودة إلى حياة الإنسان ما قبل اختراع الكهرباء مظهراً مألوفاً في عديد من المدن والقرى.

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