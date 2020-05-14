دورات في “مكافحة العدوى” لأطباء مستشفى سرت

أقام مسؤولو مستشفى ابن سينا في مدينة سرت دورات تدريبية في مكافحة العدوى للرفع من كفاءة الأطقم الطبية.

وانطلقت الدورات برعاية إدارة مستشفى ابن سينا في سرت ومكتب الضمان وتقييم الأداء تم تنظيم دورة تدريبية في مكافحة العدوى للرفع من كفاءة الأطقم الطبية.

وانعكست المحاضرات التي ألقاها المتخصصون إيجابا على الحاضرين الذين قالوا إنهم استفادوا منها استفادة كبيرة.

وتهدف هذه الدورات في مضمونها إلى رفع الكفاءة وتطوير مستوى العاملين، فالمجال الطبي يقتضي كثرة الدورات التدريبية من أجل ملاحقة العلم وأساليب التخصص المتجددة.

يشار إلى أن مستشفى ابن سينا التعليمي كان قد افتتح قسم العناية بالقلب بعد استكمال أعمال الصيانة وتجهيزه بعدة أجهزة ومعدات طبية وبسعة 7 أسرّة.

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