أبرز الشروط لاستئناف المدارس الليبية في يونيو القادم

قال وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني عادل جمعة إن الوزارة ستعلن عن الخطة المعتمدة للعودة التدريجية للدراسة التي من المقرر أن تنطلق في 13 من يونيو لاستئناف الدراسة لمرحلتي الشهادة الإعدادية والثانوية التي ستستمر لمدة شهرين .

ووافقت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا على المقترح المقدم من الوزارة للعودة إلى الدراسة وفق عدة شروط وضوابط مهمة لضمان سلامة الطلاب والكادر التعليمي، ومنها إعفاء الطلبة والمعلمين الذين يعانون من أمراض مزمنة من الحضور، وقياس درجة الحرارة للطلبة والمدرسين عند دخول المبنى، وغسل اليدين باستمرار بالمطهرات والصابون، وارتداء الكمامات داخل المدرسة ، وتعقيم الأبواب والمقاعد والمقابض والسلالم بشكل دوري، وتقصير مدة الحصص وتجنب التجمعات وإلقاء الدروس على بعد مترين وترك مسافة فاصلة بين المعلم والطلاب في الفصل الدراسي، إضافة إلى إلغاء الطابور والألعاب الرياضية والأنشطة والاستراحات، ومغادرة الطلبة على فترات زمنية لمنع التجمع وإدخالهم كذلك بنظام وإشراف، وإجراء الفحوصات الدورية للطلبة والكادر التعليمي.

كما دعت الوزارة عبر صفحتها وسائل الإعلام لتغطية المؤتمر الصحفي لوزير التعليم ومركز مكافحة الأمراض واللجنة الفنية للإعلان عن المقترح التفصيلي لوزارة التعليم والذي سيوضح خطة استئناف الدراسة والترتيبات التي ستتخذها الوزارة لعودة الدراسة من جديد.

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