الجامعة العربية تشارك في اجتماع لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا

شاركت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس الأربعاء الموافق 2020/5/13، في الاجتماع الثالث للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا على مستوى كبار المسؤولين المنبثقة عن مؤتمر برلين الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة ايطاليا، وبمشاركة 18 وفداً من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في مسار برلين والمعني بالشأن الليبي، وبحضور ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة.

وصرح الأمين العام المساعد، رئيس وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حسام زكي، بأن الاجتماع، الذي جاء بدعوة من إيطاليا بتنظيم مشترك مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جرى خلاله استعراض وتقييم آخر المستجدات السياسية والعسكرية في ليبيا، إضافة إلى اقتراح السبل الممكنة لدعم الحوار الليبي- الليبي وعمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وأكد زكي، في مداخلته بالاجتماع على العناصر الأساسية للموقف العربي من الوضع في ليبيا مشدّداً على أن الأولوية من وجهة نظر الجامعة العربية في ظل الوضع الحالي يجب ان تكون التوصل الي وقف إطلاق النار والعمل بجدية من اجل دعم الشروع في حوار سياسي جاد بين الإخوة الليبيين.

كما ذكر، أن رئيس وفد الأمانة العامة بأن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، قد شارك في الجلسة الختامية لهذا الاجتماع، حيث أشار إلى أن الدعوة الإيطالية للاجتماع جاءت للتأكيد على مركزية دور لجنة المتابعة كمحفل للتناول السياسي والدبلوماسي حول الوضع في ليبيا.

تجدر الاشارة الي ان الجامعة العربية هي التي سيكون منوطاً بها تنظيم الاجتماع المقبل لكبار المسؤولين الشهر القادم.