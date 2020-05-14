الأمم المتحدة: اختيار مبعوث إلى ليبيا “عملية معقدة”

قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن هنالك نقاشات ومشاورات تتم هذه الأيام حول الشخصية التي سوف تخلف المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة الذي استقال بسبب ظروف صحية.

وأوضح ستيفان دوغاريك في تصريحات صحفية أن مسألة اختيار خليفة لغسان سلامة مسألة معقدة لأنها تشمل عدة دول أعضاء في الأمم المتحدة كما في مجلس الأمن.

وأكد دوغاريك على أن منظمة الأمم المتحدة كانت قريبة من تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة لكن اعتراضات من بعض الدول حالت دون إتمام الأمر .

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد قال في وقت سابق إن الوقت قد حان بالفعل لتسمية مبعوث أممي جديد إلى ليبيا، إلا أنه يواجه بعض الصعوبات في الحصول على شخص يمكنه نيل الإجماع من جميع الأطراف، معبرا عن أمله في أن يكون ذلك ممكنا في المستقبل القريب موضحا أنهم منخرطون بشكل كبير في مشاورات مع بعض الأسماء، ويأملون أن يتيح ذلك حل هذه المشكلة بسرعة كبيرة.

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