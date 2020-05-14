الجيش: لم نسلم أسرى المرتزقة السوريين إلى بلادهم

نفت مصادر بالجيش الوطني الليبي ما تم تداوله حول تسليم مجموعة من المرتزقة السوريين الذين وقعوا في الأسر نتيجة المعارك الضارية في محاور القتال بطرابلس وشرق مصراتة إلى النظام السوري.

وأكدت مصادر من داخل الجيش الوطني للمرصد السوري لحقوق الإنسان عدم صحة تلك الأنباء نافية في ذات الوقت استلام أسرى لدى النظام السوري من الجنسية الليبية ممن كانوا يقاتلون في سوريا.

وذكرت ذات المصادر للمرصد أن الأسرى يحظون بمعاملة إنسانية تليق بأسرى الحرب رغم أنه لا تنطبق عليهم اتفاقية جنيف حول أسرى الحرب على اعتبارهم من المرتزقة.

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