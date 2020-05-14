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الجيش: لم نسلم أسرى المرتزقة السوريين إلى بلادهم

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفت مصادر بالجيش الوطني الليبي ما تم تداوله حول تسليم مجموعة من المرتزقة السوريين الذين وقعوا في الأسر نتيجة المعارك الضارية في محاور القتال بطرابلس وشرق مصراتة إلى النظام السوري.

وأكدت مصادر من داخل الجيش الوطني للمرصد السوري لحقوق الإنسان عدم صحة تلك الأنباء نافية في ذات الوقت استلام أسرى لدى النظام السوري من الجنسية الليبية ممن كانوا يقاتلون في سوريا.

وذكرت ذات المصادر للمرصد أن الأسرى يحظون بمعاملة إنسانية تليق بأسرى الحرب رغم أنه لا تنطبق عليهم اتفاقية جنيف حول أسرى الحرب على اعتبارهم من المرتزقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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