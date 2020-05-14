الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته بوقف القتال في ليبيا

طالب الاتحاد الأوروبي، جميع الأطراف الليبية بالتصرف بمسؤولية ووقف القتال على الفور في جميع أنحاء البلاد.

وحث الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره، جميع الأطراف التي التزمت بهدنة وبوقف لإطلاق النار عن طريق التفاوض على متابعة هذه الالتزامات، مذكرا الأطراف بضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

كما دعا الاتحاد الأوروبي، جميع الأطراف على حماية المدنيين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، بالسماح وتيسير إيصال المساعدات والخدمات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى جميع المتضررين، مجددا التأكيد على التزامه بسيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها والقانون الدولي.