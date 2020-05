أحبط الأمن التونسي بمحافظة مدنين جنوب شرق البلاد،

اليوم الخميس، محاولة هجرة غير شرعية لسبعة أشخاص قادمين من ليبيا في اتجاههم إلى تونس.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم أنه تم إيقاف المهاجرين

غير الشرعيين السبعة وهم من جنسيات أفريقية، مشيرة إلى أنه تم تسليمهم إلى الجهات المختصة

لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

