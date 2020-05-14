مقتل مراهق مع فرقة سليمان شاه في طرابلس

ذكرت مصادر مقربة من الفصائل السورية الموالية لتركيا أن مراهقا سوريا قتل في محاور القتال بطرابلس بعد تجنيده من قبل النظام التركي.

وأكدت المصادر أن المراهق أسامة الموسى الذي يبلغ من العمر 14 عاما كان أحد عناصر لواء سليمان شاه المعروف بولائه للنظام التركي.

كما أضافت المصادر المطلعة أن القتيل دفن سرًا في بلدة جرابلس السورية بعد مقتله في ليبيا.

فيما ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل السورية الموالية لتركيا والتي أرسلت عناصرها لدعم حكومة الوفاق في ليبيا إلى 279 مقاتلا بينهم 13 طفلا دون سن الـ 18، فيما كشف المرصد السوري عن توثيقه مقتل 11 من “مرتزقة” تركيا خلال الأيام القليلة الماضية على محاور عدة في ليبيا.

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