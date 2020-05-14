الإفراج بـ “كفالة” عن أحد المتهمين الليبيين في تفجير أرينا

أكدت شرطة مانشستر البريطانية خروج يحيى الورفلي بكفالة بعد اعتقاله واتهامه بالاحتيال لسماحه لشقيق مفجر مانشستر باستخدام حسابه البنكي لشراء مواد كيميائية لصنع القنبلة.

وأشارت الشرطة إلى أن الورفلي سيمثل أمام المحكمة في 22 من مايو الجاري لمواجهة تهمة الاحتيال بعد أن سمح لهاشم العبيدي باستخدام حسابه البنكي وإيداع مبلغ قيمته 300 جنيه إسترليني لشراء 25 لتراً من حمض بيروكسيد الهيدروجين في 22 مارس 2017، وهي المادة التي استخدمها الأخوين العبيدي في صنع القنبلة التي أودت بحياة 22 شخصاً في تفجير مانشستر.

يذكر أن هيئة المحلفين بمحكمة مانشستر كانت قد أدانت هاشم العبيدي في 22 تهمة بالقتل في مارس الماضي، ويواجه حكماً بالسجن مدى الحياة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية