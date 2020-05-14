هاتفيا.. شكري يبحث مع نظيره المالطي تطورات الملف الليبي

تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس 14 مايو 2020، اتصالاً هاتفياً من وزير الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية مالطا إيفاريست بارتولو، تناول بحث العديد من الأوضاع الإقليمية والدولية، من بينها تطورات الملف الليبي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وخاصةً مستجدات الأزمة في ليبيا، حيث استعرض شكري محددات الرؤية المصرية نحو التوصل لحل شامل ومستدام للأزمة بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو السلام والاستقرار؛ كما تم التأكيد على أهمية تكثيف الاتحاد الأوروبي لجهوده واتخاذ إجراءات فعالة لوقف التدخلات الأجنبية والقضاء على التنظيمات الإرهابية، والتصدي للأطراف الداعمة لها، وذلك تجنباً للتداعيات السلبية الخطيرة على أمن واستقرار ليبيا ومنطقة شرق المتوسط.