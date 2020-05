بعد تفاقم أزمة القمامة.. الأمم المتحدة تتصدق على بلديات طرابلس لحلها

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الخميس، عن

تصدقه بمعدات لحل أزمة القمامة وتسليمها إلى بلديات طرابلس الكبرى، وتضم تاجوراء وعين

زارة وأبوسليم وسوق الجمعة وطرابلس المركز.

وقال البرنامج في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”

البرنامج، إن تردي الأوضاع في ملف جمع القمامة يزيد من خطر فيروس كورونا، مشيرا

إلى أن المعدات المقدمة تتضمن 20 نصف مقطورة لجمع القمامة سعتها 50 مترا مكعبا، إضافة

إلى خمسة رؤوس جرارة، إذ ستساعد تلك الآليات المدينة في الحفاظ على البيئة.

الجدير بالذكر أن بلديات طرابلس الكبرى ناشدت المسؤولين

في البلاد بوضع حد لمشكلة تراكم القمامة وحرقها في الشوارع، لما لذلك من أضرار جسيمة،

ولكن دون استجابة مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

