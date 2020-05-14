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باشاغا : القوات التركية حققت توازنا بيننا وبين الجيش في محاور القتال

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، الأربعاء، إن القوات التركية العسكرية المتواجدة في ليبيا حققت توازنا بين قوات الوفاق وبين الجيش فى محاور القتال.

وأضاف باشاغا خلال مؤتمر صحفي، أن قوات الوفاق حققت تقدما مستمرا في طرابلس على الرغم من استمرار قوات الجيش في هجومها.

هذا ويذكر أن اعتراف باشاغا بوجود قوات تركية في ليبيا، ليس الاعتراف الأول من نوعه، حيث اعترف أكثر من مسؤول أيضا بوجود قوات تركية لدعم قوات الوفاق في القتال ضد الجيش.

كما اعترف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان  بوجود قوات من تركيا ومرتزقة سوريين لدعم حكومة الوفاق في ليبيا ضد قوات الجيش .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • Avatar يقول الشعب الليبي=حفتر، حفتر=الشعب الليبي...معادلة وطنية ليبية بطولية دكت مضاجع الاخوان المفلسين ، عملااااااااااء تركيا:

    مقابل ماذا هذا التوازن الذي حققته تركيا..هل عشان خاطر ديمقراطية الليبين..مسكينة تركيا جاية من اقصى البحر المتوسط من اجل عيونكم ياليبين بيش تعيشوا في ديمقراطية…العميل عميل يااغا ..واالمنبطح منبطح يااغا…فرحان باحتلال تركيا وتسمي فيه توازن…ثق وتاكد بان الشعوب لاتهزم ياااعميل..ونهايتكم قريبة جداااااااااااااااااااااااااااااااا ياعملاء

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  • الا يخجل هذا الخائن الحقير بجلب الاحتلال التركى لمحاربة الجيش الوطنى من خيرة ابناء الشعب الليبى فهل سمعتم عبر التاريخ من كان يتباهى بالاحتلال الايطالى فى مواجهة الشعب الليبى ياللعار لهذا الحمار فى مزبلة التاريخ وسيعيش خائنا ويموت كلب من كلاب النار بعد ان يحفر حفتر قبر الاتراك فى ليبيا فارادة الشعوب دائما تنتصر على الخوان فى كل مكان انظر الى مصر والسودان ماذا فعل اردوغان للخوان انهم فى خبر كان وانتم كذلك سيرميكم فى اقرب صفقة فالخائن لا بحترمه احد حتى من استغلوه لحسابهم يرموه كما يفعلوا مع مرتزقة الجيش السورى الحر اهاليهم فى جنة اردوغان الموعودة فى خيام على الحدود يتسولون لقمة العيش من المنظمات الدولية وغدا يكون مصير خوان مصراته فى خيام على الحدود التونسية !!!

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  • مثل القرعة تاباهى بشعر بنت اختها
    اى توازن ياميبون بين جيش وطنى مدعوم بشعب ليبيا العظيم وقبائله فى مقابل شوية حثالة من الخوان على مرتزقة فارين من اسد سوريا طمعا فى المال على جنود جيش الدعارة التركى المهزوم فى كل مكان حتى على حدودة فعل ترى توازن بين اسود الجيش وجرذانكم انها قسمى ضيظى !!!

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  • .مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ (10)

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  • قال تعالى .مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ (10)

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  • مسابقة رمضان لهذا العام أذكر عدد اكاذيب باشاغا خلال شهرى ابريل ومايو ؟؟
    الكذب من صفات المنافقين ، وهو خلق ذميم ، يحضّ على الشر ، ويمنع من الخير ، وقد روى البخاري (6094) ، ومسلم (2607) عن ابن مسعود رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) .
    وأشد الكذب : الكذب على الله ورسوله ، ثم الكذب بين الناس للإفساد بينهم ، واعتياد الكذب في الحديث من صفات المنافقين ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ) رواه البخاري (34) ، ومسلم (58).
    والواجب على من كذب – ولو كذبة واحدة – أن يتوب إلى الله تعالى ، فقد روى الترمذي (1973) عن عائشة قالت : ، ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ، ولقد كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة ” وصححه الألباني في “الصحيحة” (2052) .

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