باشاغا : القوات التركية حققت توازنا بيننا وبين الجيش في محاور القتال

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، الأربعاء، إن القوات التركية العسكرية المتواجدة في ليبيا حققت توازنا بين قوات الوفاق وبين الجيش فى محاور القتال.

وأضاف باشاغا خلال مؤتمر صحفي، أن قوات الوفاق حققت تقدما مستمرا في طرابلس على الرغم من استمرار قوات الجيش في هجومها.

هذا ويذكر أن اعتراف باشاغا بوجود قوات تركية في ليبيا، ليس الاعتراف الأول من نوعه، حيث اعترف أكثر من مسؤول أيضا بوجود قوات تركية لدعم قوات الوفاق في القتال ضد الجيش.

كما اعترف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بوجود قوات من تركيا ومرتزقة سوريين لدعم حكومة الوفاق في ليبيا ضد قوات الجيش .

