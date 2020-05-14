مكافحة الأمراض بمصراتة يستعد لافتتاح مختبر معملي

يستعد المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع مصراتة لافتتاح مختبر لفحص العينات المعملية أبرزها عينات الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وحسب المكتب الإعلامي للمركز فإن الافتتاح الرسمي للمختبر يعتمد على الانتهاء من عملية معايرة نتائج العينات الصادرة بنتائج المختبر المرجعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس.

يشار إلى أن عملية معايرة نتائج التحاليل المختبرية تتم عن طريق مقارنة نتائج عينات مختبر حديث المنشأ بمختبر مرجعي.

تأتي هذه الخطوة لزيادة قدرة المركز الوطني لمكافحة الأمراض على فحص المزيد من العينات للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

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