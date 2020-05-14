مفوضية اللاجئين توزع مساعدات في طرابلس

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، توزيع مساعدات غذائية على اللاجئين وطالبي اللجوء في العاصمة طرابلس.

وقالت المفوضية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، “على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة بما يقارب 40 درجة مئوية في طرابلس، يواصل موظفو المفوضية في ليبيا عمليات التوزيع” توزيع المساعدات على اللاجئين وطالبي اللجوء خلال شهر رمضان مبينة أن المساعدات تشمل سلال الطعام والتي تغطي الاحتياجات الغذائية لمدة شهر واحد ومواد وأدوات النظافة الشخصية وأقراص تنقية المياه، والتي قدمتها منظمة اليونيسف.

وأشارت المفوضية، إلى أن الصراع المستمر في ليبيا إلى جانب جائحة COVID-19 والقيود المفروضة على الحركة، يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة على الفئات الهشة من المجتمع.