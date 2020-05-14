الصحة العالمية توفر أدوية أساسية ومعدات للمراكز الطبية في طبرق وضواحيها

أخبار ليبيا 24-خاص

وصلت ظهر اليوم الخميس شحنة من الأدوية الأساسية لعدد 200 ألف مواطن لمدة ثلاثة أشهر في طبرق وضواحيها كذلك معدات وأدوية تكفي لإجراء أكثر من 600 عملية جراحية.

وأفاد أحمد العليقي، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، لأخبار ليبيا 24، أن ذلك في إطار التعاون ما بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بالحكومة الليبية وإدارات الخدمات الصحية في كل المناطق بما فيها مدينة طبرق.

وأوضح العليقي، أن هذه ليست الدفعة الأولى أو الأخيرة، مشيرًا إلى أن التوريدات مستمرة لكل المناطق في ليبيا خاصة بعد انتشار جائحة كورونا.

وقال، “ستغطي المنظمة معظم المرافق الصحية في ليبيا.”

وأضاف العليقي، أن هذه الكمية من الأدوية الأساسية ستوزع على مركز طبرق الطبي وعيادتي المختار والمنارة ومركز باب درنة للأمومة والطفولة وكذلك مستشفيات البردي وبئر الأشهب والجغبوب والخدمات الصحية، وذلك لتخفيف العبء على المرافق الصحية الأولية”.

وأوضح العليقي، أن منظمة الصحة العالمية وفرت 136 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية في ليبيا خلال اليومين الماضيين لعدد 680 ألف مواطن لمدة ثلاثة أشهرن وكذلك الأدوية والمعدات التي تكفي لإجراء أكثر من 5 آلاف عملية جراحية.

وقال، “وفرت منظمة الصحة العالمية خلال هذه الشحنة أدوية لمرض الإسهال تكفي لعدد 7 آلاف مواطن وبقية الأدوية للأراض المزمنة مثل الضغط والسكر والأمراض وأمراض الصدر المعروفة والمسالك والتهابات الصدر.”

وأشار العليقي، إلى مدينة طبرق لها وضعها الخاص كونها مدينة حدودية آمنة وبها الكثير من النازحين من كل المدن الليبية.

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