أدانت السفارة البريطانية في ليبيا، اليوم الخميس، استهداف

المستشفى المركزي في طرابلس يوم أمس

وقالت السفارة في تغريدة نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل

الاجتماعي تويتر، إن استهدافها في الوقت الذي يشكل فيه كورونا تهديدا خطيراً،

مشيرة إلى أن الهجمات ضد المدنيين والمستشفيات تعد انتهاك خطير للقانون الدولي”.

