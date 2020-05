أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، عن محاصرة مجموعات

مسلحة لأسوار محطة كهرباء الخمس، ولم توضح الشركة هوية المجموعة المسلحة المذكورة

وقالت الشركة في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك” إن التيار الكهرباء أنقطع في الجناحين الغربي والجنوبي نتيجة فصل دوائر

220 الرابطة بين محطة توليد الخمس والخمس مفاتيح.

