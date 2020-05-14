“شركة الكهرباء” تعلن “الإطفاء العام” في الجناحين الغربي والجنوبي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن وجود مجموعات مسلحة محيطة بأسوار محطة كهرباء الخمس.

وأضافت “الشركة العامة” في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الخميس، أن هناك إطفاء عام في الجناحين الغربي والجنوبي نتيجة فصل دوائر 220 الرابطة بين محطة توليد الخمس والخمس.

وكانت الشركة العامة للكهرباء، قد أعلنت السبت الماضي، عن قيام مجموعة من الخارجين عن القانون بالدخول إلى محطة كهرباء النهر الصناعي رقم (1)، وإجبار المناوبين على فصل محولات النهر وسحب كروت تشغيل المحولات.

وأوضحت الشركة في إيجاز على صفحتها بموقع “فيسبوك”، أن ما قام به الخارجون عن القانون سيؤثر سلبا على ضخ نقل مياه النهر إلى المنطقة الغربية.