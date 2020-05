أعلنت مفوضية اللاجئين في ليبيا، الخميس، أنها مستمرة في توزيع صدقاتها من المستلزمات الحيوية على اللاجئين وطالبي اللجوء خلال شهر رمضان في طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي للمفوضية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذه الصدقات تشمل سلال غذائية، وأدوات نظافة، و أقراص تنقية المياه.

لافتا إلى أن المواطنين واللاجئين في ليبيا يعيشون حياة صعبة في ظل استمرار الصراع، والقيود المفروضة على الحركة بسبب انتشار فيروس كورونا.

The post مفوضية اللاجئين تواصل توزيع الصدقات في طرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24