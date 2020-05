في ظل نقص الأمصال .. بلدية قصر بن غشير تحذر من لدغات الحشرات السامة

حذرت بلدية قصر بن غشير المواطنين، الخميس، من خروج بعض الحشرات السامة خاصة العقارب بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد هذه الأيام.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن هناك نقص في الامصال المضادة لسموم الحشرات في بعض المستشفيات، مشددا على ضرورة توخي الحذر من قبل المواطنين خلال الموجه الحارة التي تشهدها البلاد

