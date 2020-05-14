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تصور لسيناريوهات انتهاء الحرب في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر موقع – International Policy Digest – المتخصص بالسياسية الدولية مقالا بعنوان (كيف ستنتهي الحروب الأهلية في سوريا وليبيا؟) طرح فيه أسباب استمرار الصراع في هذه الدول وسيناريوهات المرحلة المقبلة.
وأشار للكاتب كريستوفر أوبراين في مقاله إلى أطراف الصراع في هذين البلدين وعاد للأسباب الأولى التي أوصلت الدولتين الى هذا المستوى، فقال إن حكومة الوفاق استفادت من مشاركة تركيا في الصراع واكتسبت تفوقا جويا باستخدام طائرات تركية دون طيار.

وأشار الكاتب كذلك وفق تقارير تحصل عليها إلى نشر 1200 متعاقد عسكري روسي خاص في ليبيا لدعم الجيش الوطني.

وذكر التقرير أن حكومة الوفاق استفادت من الدعم الدولي ، قائلا إن الطبيعة المعقدة للحرب في ليبيا تجعل من الصعب تحديد ما إذا كان الانتصار العسكري سينجح في خلق بيئة سلمية دائمة، موضحا أن المتخاصمين في ليبيا تأثروا بإيديولوجيات وعرقيات مختلفة ، وكلاهما واجه انقساما داخليا ومشيرا إلى أن هذه الظروف جعلت من الصعب تحديد احتمال نجاح أحد من الأطراف.

كما تطرق المقال لما وصفه بانتصارات حكومة الوفاق التي قال إنها تتناقض مع ما هو متوقع في حرب مع الجيش الوطني إذ حدثت معظم تقدمات الوفاق بعد مشاركة تركيا، ذاكرا أن الاحتمالات الأربعة التي تطرح نفسها هي إما انتصار الجيش أو قوات الوفاق وربما تسوية تفاوضية شاملة أو ربما تكون تسوية إقصائية والتي تعد الأبعد تقديرا مشيرا إلى أن هناك مكونين رئيسيين لتسوية متفاوض عليها بشكل دائم ، بما في ذلك متطلبات السيادة الإقليمية في اتفاقية السلام ووجود دول أو منظمات خارجية توفر ضمانات أمنية للمقاتلين السابقين، إذا انتهت الحرب إلى تسوية تفاوضية ،وهو ما يرى الكاتب أنه مرجح بشكل كبير حتى الآن بحسب المقال.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • كاتب حمار كيف يسوى بين الجنة والنار ..تحليل ساذج يفتقد الى الموضوعية فالاتراك انفسهم يدركون ان الوقت ليس فى صالحهم والحسم العسكرى للجيش الوطنى المدعوم من الشعب والقبائل وفى كل دول الجوار التى تدخل فيها الجيش ضد الخوان حسم الجيش بدعم شعبى كبير المعركة ضد الخوان ولا يوجد سوى سيناريوا واحد الموت التام للخوان او الاستسلام التام فالوقت ينفذ والاحتياطى النقدى ينفذ مع اغلاق ابار النفط والارض المحتلة فى ليبيا من الاتراك ستشهد انتفاضة شعبية مع خفض المرتبات باستمرار حتى العجز عن دفعها تماما خلال اسابيع ومع ازمة كورونا انهيار اقتصادى لتركيا وقطر فمن يتصور ان الاصابات اليوم فى قطر 1733 اصابة دويلة صغيرة تتخطى الاصابات فى تركيا نفسها ومقبلة على كارثة فهى اشترت كل الارهابيين فى العالم وظنت انها فى امان وتسلطهم على الاخرين ولم يتصورا انا جائحة كورونا لا يستطيع احد شرائها او رشوتها فهى من قتلت البغل حمد بعل موزه ولا تستطيع اموال كلها ان تعيده للحياه ليحضر كأس العالم الذى اشترى تنظيمها بالرشى لكبار المسؤلين فى الفيفا ولا يدرى احد هل تقام فى موعدها ام لا وربما تاتى جائحة اخرى اشد فتكا بالمترفين

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