عودة العالقين من أبناء الكفرة ودخولهم في حجر صحي بطبرق

وصل العالقون بالخارج من أبناء مدينة الكفرة إلى الأراضي الليبية، عبر منفذ امساعد، حيث تم توجيههم إلى الفندق المخصص لإقامتهم بمدينة طبرق.

ووضع العالقون بالحجر الصحي رفقة جهاز الإسعاف والطوارئ بالكفرة، واللجنة الأمنية بمديرية أمن الكفرة، الذين كانوا في استقبالهم بمنفذ امساعد لتسهيل عملية دخولهم إلى الأراضي الليبية.

وكان مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق، عضو اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا، عبدالمنعم أسويكر، قد أعلن في وقت سابق وصول أكثر من 400 مواطن ليبي من العالقين بمصر.

وقال أسويكر، في تصريحات صحفية، إن الليبيين العالقون وصلوا إلى أرض الوطن بسلام وتم تسكينهم في أربعة فنادق، بجهود اللجنتين الرئيسية والاستشارية طبرق لمكافحة وباء كورونا، مشيرا إلى أن 35 حافلةً استأجرتها لجنة مكافحة كورونا طبرق لنقل المواطنين من منفذ امساعد الحدودي وإيصالهم إلى مقرات الحجر الصحي المحددة داخل بلدية طبرق.

وأوضح أسويكر، أن من بين الـ400 شخص كان هناك حالة تعاني من فشل كلوي، تسلمها عضو اللجنة الطبية مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق، ووفرت لها العناية الطبية اللازمة لتخضع للحجر الصحي على مدار الـ14 يوماً المقبلة.

يذكر أن اللجنتين الرئيسية والفرعية ببلدية طبرق حددتا مقرا للحجر الصحي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وسيتولى متابعتها المركز الوطني لمكافحة الأمراض طبرق.