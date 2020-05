قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، الخميس، إنه لا

يريد التحدث إلى نظيره الصيني في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه لا يستبعد إمكانية قطع

العلاقات الأميركية-الصينية بشكل كامل.

