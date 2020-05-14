إيطاليا: نرحب بجميع المبادرات لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الليبية

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الخميس أن “جميع المبادرات التي تسير في اتجاه الحوار لإيجاد حل دبلوماسي هي موضع ترحيب ونشجعها” في إشارة لمبادرة رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح لحل الأزمة الليبية.

وبحسب وكالة آكي قال دي مايو في إحاطة أمام لجنتي الشؤون الخارجية لمجلس النواب والشيوخ أنه وجه الدعوة لصالح، لزيارة روما عندما تسمح ظروف حالة طوارئ جائحة فيروس كورونا بذلك.

وقال دي مايو “أتمنى أن أتمكن من استقبال عقيلة صالح في أقرب وقت ممكن في إيطاليا، لقد وجهت إليه الدعوة”.

وكان صالح قدم مقترحا بشأن الأزمة الليبية يقوم على أن “يتولى كل إقليم على حدى اختيار من يمثله من يمثله بالمجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف أممي”

وتتضمن المبادرة أن يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة يتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائبية شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.