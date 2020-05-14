شركة الكهرباء اشتعال النيران بمحطة جنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اشتعال النيران داخل محطة جنوب طرابلس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة واشتعال النيران بالمكب الملاصق للمحطة وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي أن المحطة شهدت نشوب حريق كبير ولم تستطع إدارة السلامة المهنية السيطرة عليه حتى الآن. وبينت الشركة أنها ناشدت جهات الاختصاص عدة مرات بإيجاد بديل عاجل لهذا المكب. وفي سياق منفصل أعلنت الشركة دخول الوحدة الغازية الثالثة بمحطة مصراته على الشبكة الكهربائية وكذلك الوحدة الغازية الثالثة بمحطة اوباري وأيضا الوحدتين الغازيتين الرابعة والخامسة بمحطة الرويس.

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