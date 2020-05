اندلاع حريق بمحطة كهرباء جنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، اندلاع النيران في مكب القمامة الملاصق لمحطة جنوب طرابلس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن النيران تمددت لداخل الشركة، متسببة في حدوث حريق كبير لم تستطع إدارة السلامة المهنية السيطرة عليه.

وأشار المكتب إلى أن سبق وناشدت الشركة الجهات المختصة لإيجاد بديل لهذا المكب، لما يسببه مخسائر كبيرة للمحطة، حيث سبق نشب حريق في مكب القمامة وقامت الشركة بتغير الفلاتر بمبالغ مالية كبيرة.

ويذكر أن مدينة طرابلس تعانى من أزمة كبيرة بسبب تجمع القمامة بالشوارع.

