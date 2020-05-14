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إثر تغريدة لقرقاش.. العرادي يهاجم دولة الإمارات ويتهما بتأسيس “قانون الغاب”

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

هاجم القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، عبد الرزاق العرادي، يوم الأربعاء، دولة الإمارات العربية المتحدة، متهمًا إياها بتأسيس “قانون الغاب” على حد قوله.

جاء هذا الهجوم في تغريدة للعرادي على تويتر ردًا على تغريدة لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، بشأن البيان المشترك لدول مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات بشأن التدخل التركي في ليبيا.

وقال العرادي: “أنتم من أسس لقانون الغاب في هذا الزمان. دماء ضحاياكم لم تجف في اليمن وليبيا. قصفتم شبابنا بطائراتكم وجندتم المرتزقة ودعمتم ذيولكم بالمال وبالسلاح. حشرتم أنفسكم في البيان، تتحدثون فيه عن الشرف؟! أف لكم، عداوتكم لتركيا أعمت بصائركم، رحم الله زايد فبعده صرتم في الناقص”.

وكان قرقاش، قد قال في تغريدة على تويتر يوم الثلاثاء، “الاجتماع الخماسي الذي دعت له مصر الشقيقة وشاركت فيه فرنسا واليونان وقبرص والإمارات والبيان الصادر عنه رسالة دبلوماسية متزنة، وثقل الدول المشاركة وسعيها إلى تعزيز الاستقرار وتغليب القانون الدولي لا يمكن تجاهله، منصة مهمة تأسست من خلال تغليب لغة القانون الدولي على قوانين الغاب”.

 

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تعليقات

  • من هذا الحقير التافه المدعو العرادى فهو خائن حقير كلب من كلاب اردوغان يعيش تحت اقدام اسياده الاتراك فى ارض الدعارة والنجاسة اما الامارات فارض الخير والكرم واكثر الدول العربية تقدما وافضل دولة فى معاملة العمالة الاجنبية بينما انقلابية قطر فتعامل العمالة الاجنبية معاملة الكلاب وحتى الشعب القطرى لم يسلم من ابن موزه المجنونة مثل قبيلة الغفران حتى ابن عمه يعذبه فى السجن ونسى هذا المجرم القصاص العادل من الله لن تنفعه القصور عندما يكون رمة فى القبر

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  • العرادي هذا واحد اخونجي حقير وكلب من الكلاب اللي تنبح
    كلام انور قرقاش كلام رجل دبلوماسي محنك وخلى الكلاب تعوي والكلب دائما يبقى كلب ينبح خسيئتم يا اخوان يا منبوذين في كل مكان.

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  • اى دماء ياكلب انتم خونة ليس عندكم اصلا دم ومن يقتل الخوارج والمرتزقة فى ليبيا هم خيرة الشباب من الجيش الوطنى ومن يقتل الشعب الليبى هو المجرم الارهابى السفاح اردوغان باموال الشعب الليبى الا تخجل ياميبون ياعرادى عندما يستباح اعراض حرائر ليبيا ويغتصب ضابط تركى احدهم اما فى اليمن فهل تدافع عن اخوانك الشيعة الذين يسعون لاحتلال الحرمين ويسبون ام المؤمنين عائشة امام قبر رسول صلى الله عليه وسلم ويسبون سادتنا ابوبكر وعمر امام الكعبة اتفووووه عليك حقير

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