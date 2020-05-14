إثر تغريدة لقرقاش.. العرادي يهاجم دولة الإمارات ويتهما بتأسيس “قانون الغاب”

أخبار ليبيا24

هاجم القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، عبد الرزاق العرادي، يوم الأربعاء، دولة الإمارات العربية المتحدة، متهمًا إياها بتأسيس “قانون الغاب” على حد قوله.

جاء هذا الهجوم في تغريدة للعرادي على تويتر ردًا على تغريدة لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، بشأن البيان المشترك لدول مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات بشأن التدخل التركي في ليبيا.

وقال العرادي: “أنتم من أسس لقانون الغاب في هذا الزمان. دماء ضحاياكم لم تجف في اليمن وليبيا. قصفتم شبابنا بطائراتكم وجندتم المرتزقة ودعمتم ذيولكم بالمال وبالسلاح. حشرتم أنفسكم في البيان، تتحدثون فيه عن الشرف؟! أف لكم، عداوتكم لتركيا أعمت بصائركم، رحم الله زايد فبعده صرتم في الناقص”.

وكان قرقاش، قد قال في تغريدة على تويتر يوم الثلاثاء، “الاجتماع الخماسي الذي دعت له مصر الشقيقة وشاركت فيه فرنسا واليونان وقبرص والإمارات والبيان الصادر عنه رسالة دبلوماسية متزنة، وثقل الدول المشاركة وسعيها إلى تعزيز الاستقرار وتغليب القانون الدولي لا يمكن تجاهله، منصة مهمة تأسست من خلال تغليب لغة القانون الدولي على قوانين الغاب”.

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