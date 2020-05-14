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مجموعة مسلحة تحاصر محطة الخمس الكهربائية

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن قيام مجموعة مسلحة غير معلنة التبعية بمحاصرة محطة الخمس الكهربائية.
وكشفت الشركة في بيان نشرته مساء اليوم الخميس عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك عن حالة إطفاء عام  طالت الجناح الغربي والجنوبي من المحطة.
وجاءت حالة الإطفاء عقب عملية الحصار نتيجة فصل “دوائر 220” الرابطة بين محطة توليد الخمس وخطوط النقل دون ذكر أسباب الفصل ما إذا كانت نتيجة خلل فني أو بفعل فاعل تزامنا مع وجود المسلحين في محيط المحطة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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