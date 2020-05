مجموعة مسلحة تحاصر محطة الخمس الكهربائية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن قيام مجموعة مسلحة غير معلنة التبعية بمحاصرة محطة الخمس الكهربائية.

وكشفت الشركة في بيان نشرته مساء اليوم الخميس عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك عن حالة إطفاء عام طالت الجناح الغربي والجنوبي من المحطة.

وجاءت حالة الإطفاء عقب عملية الحصار نتيجة فصل “دوائر 220” الرابطة بين محطة توليد الخمس وخطوط النقل دون ذكر أسباب الفصل ما إذا كانت نتيجة خلل فني أو بفعل فاعل تزامنا مع وجود المسلحين في محيط المحطة.

