وزير التعليم يعلن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد
طرابلس-بوابة افريقيا الاخبارية |
14 May, 2020
أعلن وزير التعليم المكلف محمد عماري زايد أنه إذا سارت الأمور على ما يرام بخصوص السيطرة على انتشار فايروس كورونا فإن العام الدراسي الجديد سينطلق في 22 نوفمبر المقبل
وأضاف المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن 13 يونيو المقبل هو موعد استئناف الدراسة لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي.
وبين أنه ستكون هناك لجنة وزارية بمشاركة وزارتي الصحة والتعليم لضمان عودة آمنة وتدريجية لعملية التعليم مؤكدا أن الوزارة ستشرف بشكل مباشر على توفير كافة المواد اللازمة لانطلاق العام الدراسي من كمامات ومطهرات للتعقيم.
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