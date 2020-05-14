أعلن وزير التعليم المكلف محمد عماري زايد أنه إذا سارت الأمور على ما يرام بخصوص السيطرة على انتشار فايروس كورونا فإن العام الدراسي الجديد سينطلق في 22 نوفمبر المقبل

وأضاف المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن 13 يونيو المقبل هو موعد استئناف الدراسة لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي.

وبين أنه ستكون هناك لجنة وزارية بمشاركة وزارتي الصحة والتعليم لضمان عودة آمنة وتدريجية لعملية التعليم مؤكدا أن الوزارة ستشرف بشكل مباشر على توفير كافة المواد اللازمة لانطلاق العام الدراسي من كمامات ومطهرات للتعقيم.