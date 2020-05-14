وزارة العمل: الاستعداد لصرف مرتبات شهر أبريل

دعا مدير إدارة متابعة مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق المكلف عبدالنبي موسى مدراء مكاتب العمل بالمناطق ضرورة الالتزام بتعميمات الإدارة بإحالة الكشوفات التحليلية والقوة العمومية وكشف المصروفات والإيرادات ليتسنى بدء إجراءات صرف مرتبات شهر أبريل لموظفي المكاتب والأخوة فائض الملاكات الوظيفية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل أن موسى أكد وجود استجابة كبيرة وسرعة في الإنجاز من قبل عدد من المكاتب خاصة بعد تفعيل عملية التواصل الإلكتروني المباشر مع أغلبهم، بينما تواجه مكاتب أخرى مشاكل في تغطية الأنترنت، مضيفاً نسعى جاهدين لحل هذه الإشكالية في أقرب وقت .

وأشار إلى أنه جرى استلام بيانات تفصيلية لنحو ( 60) مكتب عمل من أصل ( 110) مكتب موزعين في كامل ربوع ليبيا.