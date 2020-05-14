في ذكرى 20 رمضان .. المسماري: خوارج العصر يقتلوننا باسم الإسلام ذبحًا وحرقًا وتفجيرًا

أخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم قوات الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري ، أمس الأربعاء، إن يوم العشرين من رمضان يوم عظيم تجسدت فيه معاني النصر العظيم والفتح المبين”، مشيرًا إلى أنه يوم تم فيه إرساء أسمى الأسس الإنسانية في التسامح والعفو والتراحم والتي برهنت على رسالة الدين الإسلامي الحنيف.

المسماري أضاف، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من دخل دار أبو سفيان فهو آمن.. ومن أغلق باب داره فهو أمن.. ومن دخل المسجد فهو أمن”.

وتابع “نشهد أنك يا رسول الله بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة.. نشهد أنك كنت حليماً وعظيماً بِخُلقكَ”، متابعًا “نشهد أمام الله والأمة أنه جاء قوم من بعدك نكلوا بالأمة باسم الإسلام”، في إشارة إلى عناصر الميليشيات المتطرفة التي تتحدث باسم الإسلام.

وأشار المسماري، إلى أن هؤلاء، قطعوا رؤوس المسلمين وغير المسلمين باسم الإسلام، وفجروا وأحرقوا ودمروا بيوت المسلمين الموحدين، وقاموا بغلي الرجال المسلمين بالزيت على النار باسم الإسلام.

ولفت إلى أنهم أيضًا، احرقوا المسلمين، وسرقوا ونهبوا أموالهم، وهجّروهم وارتكبوا أبشع الجرائم ضد الإنسانية وقتلوا أئمة المساجد وفقهاء الأمة باسم الإسلام.

وبيّن أنهم، قاموا بارتكاب كل ما هو مخالف للإسلام السمح وتعاليمه باسم الإسلام، مؤكدًا أن الإسلام منهم براء، قائلاً “خوارج العصر يقتلوننا باسم الإسلام ذبحًا وحرقًا وتفجيرًا وبكل الوسائل القذرة.. خوارج العصر لهم قرونا وإنا بأذن الله لقاطعوها”.

جدير بالذكر، أنه في 20 من رمضان الموافق العشرين من أغسطس عام 2011م سقطت مدينة طرابلس في أيدي مايسمي الثوار بعد خروج قوات الجيش التابعة لنظم القذافي من العاصمة .

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